Житель Воронежской области в мужской день избил ногами знакомого до смерти

3 Март 2020 2020-03-03T18:32:23+03:00

Мужчина даже не сразу понял, что его оппонент скончался

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В Новохоперском районе задержали подозреваемого в убийстве пенсионера.

Инцидент произошел в мужской праздник. Полицию вызвали вечером 23 февраля в поселок Полежаевский. В одном из частных домов обнаружили тело 67-летнего мужчины.

Оказалось, находившийся подшофе 53-летний хозяин дома поссорился с 67-летним знакомым. Словесный конфликт закончился избиением: сначала владелец жилища ударил оппонента головой в голову, а потом пинал ногами по жизненно-важным органам. Потерпевший потерял сознание.

Через некоторое время подозреваемый обнаружил, что избитый знакомый не подает признаков жизни. Его сожительница вызвала «Скорую». Приехавшие медики констатировали смерть мужчины и сообщили в полицию.

Хозяина дома задержали. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего ему грозит до 15 лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU