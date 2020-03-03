В Воронеже Левобережный ЗАГС переедет в новое здание

3 Март 2020 2020-03-03T18:08:15+03:00

В то же время руководитель регионального управления ЗАГС опровергла информацию о том, что в отделениях Коминтерновского и Советского районов не будут оформлять браки Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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3 марта на пресс-конференции в Доме журналистов руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина рассказала о предстоящем в 2020 году слиянии Железнодорожного и Левобережного ЗАГСов.

Напомним, вскоре жители левого берега узаконить отношения смогут только в Железнодорожном ЗАГСе, который выигрывает в плане простора и благоустройства, а в Левобережном будут проводить остальные акты гражданского состояния.

- Могу сказать, что офисное помещение Левобережного ЗАГСа будет лучше. Мы переведем сотрудников в новое здание, но оно также будет располагаться на Ленинском проспекте. Оно более приспособлено для такой работы. Там будет зал ожидания и окна для обращений граждан. Появится и электронная очередь, - отметила Марина Севергина.

Вполне вероятно, что в Железнодорожном ЗАГСе после такого объединения регистрации браков будут проходить в течение всей недели.

В то же время руководитель регионального управления ЗАГС опровергла информацию о том, что в отделениях Коминтерновского и Советского районов не будут оформлять браки. Напомним, ранее сообщалось о планах проводить регистрации на правом берегу только в Центральном районе - во Дворце бракосочетания и как-то новом зале. Но пока воплотить в реальность эту идею не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU