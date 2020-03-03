2020-03-03T18:08:15+03:00
Общество

В Воронеже Левобережный ЗАГС переедет в новое здание

Правда, после этого там перестанут регистрировать браки
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
В то же время руководитель регионального управления ЗАГС опровергла информацию о том, что в отделениях Коминтерновского и Советского районов не будут оформлять бракиВ то же время руководитель регионального управления ЗАГС опровергла информацию о том, что в отделениях Коминтерновского и Советского районов не будут оформлять бракиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

3 марта на пресс-конференции в Доме журналистов руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина рассказала о предстоящем в 2020 году слиянии Железнодорожного и Левобережного ЗАГСов.

Напомним, вскоре жители левого берега узаконить отношения смогут только в Железнодорожном ЗАГСе, который выигрывает в плане простора и благоустройства, а в Левобережном будут проводить остальные акты гражданского состояния.

- Могу сказать, что офисное помещение Левобережного ЗАГСа будет лучше. Мы переведем сотрудников в новое здание, но оно также будет располагаться на Ленинском проспекте. Оно более приспособлено для такой работы. Там будет зал ожидания и окна для обращений граждан. Появится и электронная очередь, - отметила Марина Севергина.

Вполне вероятно, что в Железнодорожном ЗАГСе после такого объединения регистрации браков будут проходить в течение всей недели.

В то же время руководитель регионального управления ЗАГС опровергла информацию о том, что в отделениях Коминтерновского и Советского районов не будут оформлять браки. Напомним, ранее сообщалось о планах проводить регистрации на правом берегу только в Центральном районе - во Дворце бракосочетания и как-то новом зале. Но пока воплотить в реальность эту идею не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже пройдет вечер романсов
Под Воронежем сотрудница полиции организовала с мужем бизнес на незаконной миграции
Житель Воронежской области в мужской день избил ногами знакомого до смерти
В Воронеже во дворе одной из многоэтажек обнаружили трупы трех мужчин
В Воронеже Левобережный ЗАГС переедет в новое здание
В Воронеже в торговом центре умер мужчина
Под Воронежем пенсионерку ограбил друг внука, накинув ей покрывало на голову
Подозреваемого в мошенничестве ректора воронежского опорного вуза лишили статуса в «Единой России»
В Воронеже на видео попала пробежка подростка по остановившейся на светофоре машине
В Воронеже за руку поймали вора, находившегося в федеральном розыске
В Воронеже будут судить автомобилистку, сбившую велосипедиста
Воронежская область заняла второе место в России по набранному баллу за тест по истории Отечества
На пожаре в воронежской многоэтажке пострадала женщина
Наталья Орейро не приедет в Воронеж в апреле
В Воронеже жильцам холодного ветхого дома еще и не дают выбрасывать мусор
Воронежца, порезавшего охранника в магазине, отправили в колонию на 4 года
Воронежский лесник построил мемориал односельчанам-участникам Великой Отечественной войны
Дорога в обход Лосево в Воронежской области будет платной в течение 89 лет
За сутки мошенники украли у жителей Воронежской области более 500 тыс рублей
Подрядчика, плохо сделавшего капремонт в райцентре Воронежской области, обязали вернуть 8,7 миллионов рублей
Юные актеры покажут воронежцам спектакль по Тургеневу
В Воронежской области нашли виновника ДТП, покинувшего место аварии