2020-03-03T18:01:37+03:00
Происшествия

В Воронеже в торговом центре умер мужчина

Ему пытались помочь, но безуспешно
Юрий КОЗЛОВ
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Во вторник, 3 марта, посетители торгового центра «Московский проспект» были шокированы смертью одного из посетителей. Мужчине внезапно стало плохо, он упал. К нему подбежали люди, попытались помочь, вызвали скорую, но все было бесполезно. Мужчина умер. До приезда полиции тело загородили ширмой

- По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Следов насилия на теле не обнаружили, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Причину смерти определят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Умершему было 52 года. По факту ЧП организована проверка.

Это уже не первый случай внезапной смерти в торговом центре. 24 сентября 2019 года при схожих обстоятельствах умер 57-летний мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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