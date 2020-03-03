2020-03-03T17:48:29+03:00
Происшествия

Под Воронежем пенсионерку ограбил друг внука, накинув ей покрывало на голову

Парень приходил помочь по хозяйству, а потом решил поживиться деньгами
Ярослав ИВАНОВ
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В Калачеевском районе раскрыли грабеж, совершенный полгода назад.

В сентябре 2019-го 84-летняя жительница Калача обратилась в полицию: на нее напали в собственном доме, набросили на голову покрывало, обыскали и забрали 9 000 рублей, которые находились в кармане вещей. Это была пенсия, которую получила старушка.

По горячим следам грабителей не удалось поймать. Но их вычислили в конце февраля 2020 года в ходе расследования другого уголовного дела. В беседе с 18-летним подозреваемым, полицейские установили его причастность и его знакомого к прошлогоднему грабежу. Парни признались. Один из подозреваемых рассказал, что дружил с внуком потерпевшей и иногда бывал дома у пожилой женщины.

После того, как внук переехал в Воронеж, друг по его просьбе приходил к пенсионерке, проживающей с дочерью, чтобы сходить в магазин за продуктами. Поэтому парень знал, что старушка хранит деньги в носильных вещах.

И однажды он с приятелем решил ограбить пенсионерку. Дверь молодым людям открыла дочь потерпевшей, которая, по их словам, была пьяна и сразу ушла на кухню. Тогда гости вошли в комнату к пенсионерке, накинули ей на голову покрывало, обыскали и забрали найденные при ней деньги, которые потратили на личные нужды.

Уголовное дело возобновили, парням грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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