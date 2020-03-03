В Воронеже на видео попала пробежка подростка по остановившейся на светофоре машине

3 Март 2020 2020-03-03T17:13:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 2 марта, довольно дикий случай произошел на одной из самых оживленных улиц Воронежа – Плехановской. Около шести часов вечера у остановки «Площадь Заставы» подросток на вид лет 12-13 прыгнул на остановившуюся у светофора иномарку, пробежался по лобовому стеклу, крыше и спрыгнул с багажника. Эти, мягко говоря, странные физические упражнения попали на видео. Его разместили в паблике «Типичный Воронеж». В поле зрения камеры попал и приятель подростка, снимавший бег на смартфон.

Подросток спрыгнул с багажника и убежал.Фото: кадр с видео

Видео вызвало шквал комментариев. Большинство из них в духе того, что бы «диванные эксперты» сделали с экстремальным прыгуном, будь они на месте водителя. Некоторые задавались вопросом, почему мужчина, сидевший за рулем, не поймал хотя бы приятеля подростка, снимавшего эту «забаву».

В полиции пояснили, что если водитель сделает экспертизу, которая выявит значительные повреждения у автомобиля от такой вот «прогулки» по нему, прыгуна ждет уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

Подросток прыгает на крышу машины.

ИСТОЧНИК KP.RU