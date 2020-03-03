2020-03-03T17:13:23+03:00
Общество

В Воронеже на видео попала пробежка подростка по остановившейся на светофоре машине

Случилось это на перекрестке у остановки «Площадь Заставы» [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Начало пробежки.Начало пробежки.Фото: кадр с видео
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В понедельник, 2 марта, довольно дикий случай произошел на одной из самых оживленных улиц Воронежа – Плехановской. Около шести часов вечера у остановки «Площадь Заставы» подросток на вид лет 12-13 прыгнул на остановившуюся у светофора иномарку, пробежался по лобовому стеклу, крыше и спрыгнул с багажника. Эти, мягко говоря, странные физические упражнения попали на видео. Его разместили в паблике «Типичный Воронеж». В поле зрения камеры попал и приятель подростка, снимавший бег на смартфон.

Подросток спрыгнул с багажника и убежал. Фото: кадр с видео

Подросток спрыгнул с багажника и убежал.Фото: кадр с видео

Видео вызвало шквал комментариев. Большинство из них в духе того, что бы «диванные эксперты» сделали с экстремальным прыгуном, будь они на месте водителя. Некоторые задавались вопросом, почему мужчина, сидевший за рулем, не поймал хотя бы приятеля подростка, снимавшего эту «забаву».

В полиции пояснили, что если водитель сделает экспертизу, которая выявит значительные повреждения у автомобиля от такой вот «прогулки» по нему, прыгуна ждет уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы.

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Подросток прыгает на крышу машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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