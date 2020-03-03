В Воронеже за руку поймали вора, находившегося в федеральном розыске

3 Март 2020 2020-03-03T17:14:26+03:00

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2 марта сотрудники Росгвардии задержали в столице Черноземья преступника, находившегося в федеральном розыске. Вечером в торговом центре на Левом берегу сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, заметив, как один из посетителей что-то спрятал в карман своей куртки. Сотрудники Росгвардии через несколько минут были в торговом центре, по камерам видеонаблюдения отследили неблагонадежного покупателя. Увидев росгвардейцев, мужчина пытался скрыться через запасной выход, но его задержали.

При выяснении его личности оказалось, что 32-летний задержанный житель Саратова уже был ранее судим за кражу и грабеж, более того, он уже около месяца находится в федеральном розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU