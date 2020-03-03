2020-03-03T16:30:12+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить автомобилистку, сбившую велосипедиста

Мужчина получил травмы средней тяжести
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже передали в суд уголовное дело 32-летней жительницы Воронежа, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения.

13 сентября 2019 года около половины седьмого вечера дама на технически исправном ВАЗ-21101 следовала по ул. 20-летия Октября со стороны Балтийского переулка в направлении Вогрэсовского моста и сбила велосипедиста.

Автомобилистка стала поворачивать направо к Петровской набережной из крайней левой полосы, вдобавок не уступила дорогу велосипедисту, двигавшемуся в попутном направлении по крайней правой полосе, собственно, почему его и сбила. 49-летний мужчина попал в больницу с травмами средней тяжести. Теперь женщину ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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