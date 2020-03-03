Воронежская область заняла второе место в России по набранному баллу за тест по истории Отечества
Общий бал региона составил 24,43 – это выше среднероссийского показателя, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Подведены итоги Международной акции «Тест по истории Отечества», которая проводится с 2015 года в рамках федерального проекта Молодежного парламента при Государственной Думе «Большая история». В Воронежской области организатором «Теста по истории Отечества» выступил Молодежный парламент при Воронежской областной Думе.
ИСТОЧНИК KP.RU