3 Март 2020 2020-03-03T15:46:14+03:00

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Известная аргентино-уругвайская певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро не приедет в Воронеж в апреле. Концерт дивы, планировавшийся 13 апреля в зале Event-Hall, перенесли на осень.

- Перенесен не только воронежский концерт, но и весь тур Натальи Орейро. Поводом для переноса тура на осень стали сугубо технические проблемы, - отметили организаторы турне латиноамериканской звезды. - Все приобретенные билеты будут действительны на новую дату концерта.

Она пока не определена, ее сообщат дополнительно. Информацию по срокам и порядку возврата денег за приобретенные билеты тем, кто решит их сдать, предоставят до 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU