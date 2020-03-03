В Воронеже жильцам холодного ветхого дома еще и не дают выбрасывать мусор

3 Март 2020 2020-03-03T15:43:32+03:00

Для того чтобы добраться до разрешенного для использования контейнера, нужно пройти через очень оживленную дорогу [фото]

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В жуткую жизненную ситуацию попали жители старых двухэтажных домов: № 2 на улице Ипподромной и № 60 – на Шишкова. Из-за очень странно сделанной системы отопления с верхним розливом все время заливает потолки квартир (причем у некоторых доходит до того, что отваливается штукатурка) и подъезды. Работникам аварийных служб страшно подниматься на чердак, чтобы ремонтировать поломки – он может в любой момент обрушится. С отоплением тоже плохо – зимой в квартирах холодно.

Не лучше дела обстоят и с дворами домов. Около одного из подъездов дома № 2 на улице Ипподромной вырыта яма, которую не засыпают с ноября 2019 года. Везде грязно, валяются остатки металлолома еще с советских времен.

Яму на могут засыпать с ноября 2019 года.Фото: предоставлено активистами проекта «Доброволец».

В довершение всех этих коммунальных бед жильцам дома № 2 на улице Ипподромной запретили выносить мусор на ближайшую контейнерную площадку. Якобы она закреплена за домом № 2а. А разрешено пользоваться мусоркой по адресу: улица Беговая, 4/1. Чтобы туда добраться, нужно перейти большую дорогу на улице Шишкова. И еще – в отличие от ближней контейнерной площадки удаленная окружена слоем грязи.

Так выглядят ближние к дому № 2 по улице Ипподромной мусорные контейнерыФото: предоставлено активистами проекта «Доброволец».

А так - дальняя на улице Беговой.Фото: предоставлено активистами проекта «Доброволец».

Любопытно, что оба дома аварийными не признаны. И если в доме на Ипподромной по плану должны большинство работ по капремонту сделать в 2022 году, то на Шишкова – через два года собираются сделать только их небольшую часть, дальше придется ждать до 2040-го.

В мэрии посоветовали жильцам домов обращаться в управление жилищных отношений городской администрации, чтобы инициировать процедуру признания их жилья аварийным. Тогда возможен снос и расселение в новые квартиры. Что касается ямы, в управе пообещали заделать ее срезом асфальта.

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ИСТОЧНИК KP.RU