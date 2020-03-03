2020-03-03T15:45:22+03:00
Происшествия

На пожаре в воронежской многоэтажке пострадала женщина

У нее ожоги
Елена ФЕДЯШЕВА
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В ночь на 3 марта в Воронеже на проспекте Патриотов загорелась квартира в многоэтажном доме. В помещении находилась 51-летняя женщина. В результате ЧП она получила ожоги и находится на лечении в больнице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, на месте работали 15 спасателей, а огонь повредил 10 квадратных метров площади. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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