Воронежца, порезавшего охранника в магазине, отправили в колонию на 4 года

3 Март 2020 2020-03-03T15:05:54+03:00

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На четыре года колонии осудили 38-летнего воронежца, устроившего в магазине дебош с размахиванием ножом.

Инцидент произошел в январе 2019 года в магазине «Красное Белое» на Моисеева. Мужчина подшофе, собиравшийся купить еще горячительного, устроил словесную перепалку с сотрудниками магазина. Его попросили пройти на выход. Пьяный покупатель в ответ достал нож и стал пугать им присутствующих. А когда сотруднику частного охранного предприятия пытался вывести дебошира, порезал ему лицо и задел глаз.

За угрозы убийством, нанесение травм средней тяжести и хулиганство суд отправил воронежца на 4 года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU