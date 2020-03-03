2020-03-03T14:42:24+03:00
Общество

Дорога в обход Лосево в Воронежской области будет платной в течение 89 лет

Участок планируют открыть в апреле
Ярослав ИВАНОВ
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фото из архива КПфото из архива КП
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Участок федеральной трассы М-4 «Дон» в обход села Лосево Павловского района Воронежской области сделают платным на 89 лет. В распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщается, что на участке 633-715 км М4 «Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск» плату будут взимать до 1 мая 2109 года.

Дорогу в обход Лосево начали строить в 2017 году - для решения проблемы масштабных пробок, которые парализуют трассу в период отпусков и выходных, когда россияне массово отправляются на юг. Новый участок планируют сдать в эксплуатацию в апреле 2020-го.

Справка "КП"

- Общая протяженность участка с четырьмя полосами движения - 85,17 км.

- В составе участка построены 34 мостовых сооружения.

- Прогнозируемая интенсивность движения - более 20000 автомобилей в сутки.

- Планируемая разрешенная скорость 130 км/ч

ИСТОЧНИК KP.RU

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