2020-03-03T14:34:13+03:00
Общество

Воронежский лесник построил мемориал односельчанам-участникам Великой Отечественной войны

Работа над памятником продолжалась целый год
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
Изменить размер текста:

В честь 75-летия Победы лесник Эртильского лесничества Александр Скатков установил в центре села Александровка мемориал в память о земляках – участниках Великой Отечественной войны.

Его проект стал победителем районного конкурса и удостоился гранта. Целый год в свободное от работы время лесник трудился над памятником. И вот завершил работу.

- Александра Скаткова знают в Александровке не только как бессменного хранителя эртильских лесов, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.- На его «деревянное» творчество в Дундуковской роще приезжают посмотреть жители со всего района. Здесь трудами мастерового лесника благоустроен родник, появилась купель, место отдыха и звонница с иконой Божьей Матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже будут судить автомобилистку, сбившую велосипедиста
Воронежская область заняла второе место в России по набранному баллу за тест по истории Отечества
На пожаре в воронежской многоэтажке пострадала женщина
Наталья Орейро не приедет в Воронеж в апреле
В Воронеже жильцам холодного ветхого дома еще и не дают выбрасывать мусор
Воронежца, порезавшего охранника в магазине, отправили в колонию на 4 года
Воронежский лесник построил мемориал односельчанам-участникам Великой Отечественной войны
Дорога в обход Лосево в Воронежской области будет платной в течение 89 лет
За сутки мошенник украли у жителей Воронежской области более 500 тыс рублей
Подрядчика, плохо сделавшего капремонт в райцентре Воронежской области, обязали вернуть 8,7 миллионов рублей
Юные актеры покажут воронежцам спектакль по Тургеневу
В Воронежской области нашли виновника ДТП, покинувшего место аварии