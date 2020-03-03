Воронежский лесник построил мемориал односельчанам-участникам Великой Отечественной войны

3 Март 2020 2020-03-03T14:34:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В честь 75-летия Победы лесник Эртильского лесничества Александр Скатков установил в центре села Александровка мемориал в память о земляках – участниках Великой Отечественной войны.

Его проект стал победителем районного конкурса и удостоился гранта. Целый год в свободное от работы время лесник трудился над памятником. И вот завершил работу.

- Александра Скаткова знают в Александровке не только как бессменного хранителя эртильских лесов, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.- На его «деревянное» творчество в Дундуковской роще приезжают посмотреть жители со всего района. Здесь трудами мастерового лесника благоустроен родник, появилась купель, место отдыха и звонница с иконой Божьей Матери.

ИСТОЧНИК KP.RU