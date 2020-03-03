За сутки мошенник украли у жителей Воронежской области более 500 тыс рублей

3 Март 2020 2020-03-03T13:31:02+03:00

Изменить размер текста: A A

За 2 марта мошенники обманули шестерых жителей Воронежской области. И на приличную сумму: в общей сложности, потерпевшие лишились более полумиллиона рублей. Причем, большинство обдурили дистанционно.

У 67-летнего воронежца сняли со счета 145 тысяч рублей. По традиционной схеме. Звонок якобы из банка. Заботливый сотрудник сообщил, что счет подвергся несанкционированному вмешательству, а чтобы защитить сбережения, нужно перевести их на резервный счет. Мошенник убедил потерпевшего снять имеющиеся деньги с банковских вкладов и перевести их по указанным реквизитам. После завершения финансовой операции лже-сотрудник банка «растворился» в анналах вместе с деньгами.

Не будьте так доверчивы. Если вам звонят из «банка», положите трубку и сами позвоните по телефону, указанному на карте, либо зайдите в ближайшее отделение. Не выполняйте никаких финансовых операций по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU