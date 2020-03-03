2020-03-03T15:30:15+03:00
Общество

Подрядчика, плохо сделавшего капремонт в райцентре Воронежской области, обязали вернуть 8,7 миллионов рублей

Удалось доказать, что качество отдельных работ было крайне низкое, а также то, что сотрудники организаций часто кидали мусор где попало
Олег КУЗНЕЦОВ
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В региональном Фонде капремонта сообщили, что их юристам удалось доказать правомерность расторжения договора с ООО «Алекс». Согласно, этому документу, подрядчик должен был отремонтировать 14 многоэтажек в Борисоглебске, за что ему должны были заплатить 87,3 миллиона рублей.

Однако в июне 2019 года в Фонде решили расторгнуть договор. Причины были веские – слишком позднее начало капремонта нескольких домов, крайне низкое качество выполнения многих работ, отступления от проектных решений и захламление дворов строительным мусором.

В ООО «Алекс» оспорили решение Фонда капремонта, дело дошло до областного Арбитражного суда. Однако в этой инстанции сочли аргументы подрядчика неубедительными. Теперь организация должна заплатить Фонду неустойку в размере 10 процентов от суммы договора – то есть, 8,7 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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