Юные актеры покажут воронежцам спектакль по Тургеневу
Театральная студия поставила "Бежин луг"
афиша ВКЗ
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Творческий коллектив «Театральная, 17», который работает при Воронежском концертном зале, приглашает воронежцев на «Бежин луг». Спектакль по мотивам рассказа Ивана Тургенева с юными актерами поставил худрук студии Александр Новиков.
Историю заблудившегося охотника, который набредает на группу ребятишек-пастухов, проводит с ними ночь у их костра, слушая страшные истории о домовых, русалках, леших и водяных, покажут 22 марта в малом зале ВКЗ. Начало в 13.00. (6+).
ИСТОЧНИК KP.RU