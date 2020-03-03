2020-03-03T13:22:22+03:00
Звезды

Юные актеры покажут воронежцам спектакль по Тургеневу

Театральная студия поставила "Бежин луг"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗафиша ВКЗ
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Творческий коллектив «Театральная, 17», который работает при Воронежском концертном зале, приглашает воронежцев на «Бежин луг». Спектакль по мотивам рассказа Ивана Тургенева с юными актерами поставил худрук студии Александр Новиков.

Историю заблудившегося охотника, который набредает на группу ребятишек-пастухов, проводит с ними ночь у их костра, слушая страшные истории о домовых, русалках, леших и водяных, покажут 22 марта в малом зале ВКЗ. Начало в 13.00. (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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