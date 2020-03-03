В Воронежской области нашли виновника ДТП, покинувшего место аварии

3 Март 2020 2020-03-03T13:17:38+03:00

По предварительным данным, мужчина был пьян и не имел водительских прав

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В понедельник в 11 часов на дороге в Терновском районе Воронежской области столкнулись два ВАЗа – 2112 и 2114. По предварительной информации ГУ МВД по Воронежской области, водитель «двенадцатой» выехал на полосу встречного движения и спровоцировал ДТП. В результате аварии 50-летний водитель второго ВАЗа получил ранения и попал в больницу. А виновник аварии поспешил скрыться.

Оперативники смогли найти его в течение нескольких часов. Подозреваемым оказался 31-летний житель Эртильского района, который, по предварительным данным, сел за руль пьяным и, не имея водительских прав.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU