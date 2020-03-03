В Воронежской области нашли виновника ДТП, покинувшего место аварии
В понедельник в 11 часов на дороге в Терновском районе Воронежской области столкнулись два ВАЗа – 2112 и 2114. По предварительной информации ГУ МВД по Воронежской области, водитель «двенадцатой» выехал на полосу встречного движения и спровоцировал ДТП. В результате аварии 50-летний водитель второго ВАЗа получил ранения и попал в больницу. А виновник аварии поспешил скрыться.
Оперативники смогли найти его в течение нескольких часов. Подозреваемым оказался 31-летний житель Эртильского района, который, по предварительным данным, сел за руль пьяным и, не имея водительских прав.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU