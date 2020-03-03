Задержали грабителя, снявшего деньги с похищенных у жительницы Воронежа банковских карт

3 Март 2020 2020-03-03T13:03:04+03:00

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На днях в Воронеже по горячим следам поймали грабителя, отобравшего сумку у 56-летней жительницы Железнодорожного района.

Инцидент произошел днем на улице Артамонова. У возвращавшейся домой женщины прохожий выхватил из рук сумку и убежал. В ридикюле кроме документов лежали мобильный телефон и банковские карты, с которых через некоторое время списали деньги. Потерпевшая оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

По банковским операциям удалось отследить, кто и где снял деньги. Личность подозреваемого установили, его задержали по месту проживания. В отделе полиции 28-летний воронежец, ранее судимый, признался в ограблении. Часть похищенного нашли.

За грабеж воронежцу грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU