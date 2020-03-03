2020-03-03T13:03:04+03:00
Происшествия

Задержали грабителя, снявшего деньги с похищенных у жительницы Воронежа банковских карт

Мужчина на улице отобрал у прохожей сумку
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На днях в Воронеже по горячим следам поймали грабителя, отобравшего сумку у 56-летней жительницы Железнодорожного района.

Инцидент произошел днем на улице Артамонова. У возвращавшейся домой женщины прохожий выхватил из рук сумку и убежал. В ридикюле кроме документов лежали мобильный телефон и банковские карты, с которых через некоторое время списали деньги. Потерпевшая оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

По банковским операциям удалось отследить, кто и где снял деньги. Личность подозреваемого установили, его задержали по месту проживания. В отделе полиции 28-летний воронежец, ранее судимый, признался в ограблении. Часть похищенного нашли.

За грабеж воронежцу грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области нашли виновника ДТП, покинувшего место аварии
Задержали грабителя, снявшего деньги с похищенных у жительницы Воронежа банковских карт
В Воронеже вор попытался вынести из торгового зала дальномер
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Под Воронежем в столкновении "Опеля" и "Киа" пострадали два человека
После пожара в студенческом общежитии Воронежа возбудили уголовное дело
В Воронеже в шестой раз пройдет фестиваль Робоарт
Воронежский ломбард оштрафовали на 100 тысяч за незаконную выдачу кредитов
Воронежское ТСЖ почти год пыталось оспорить штраф ГЖИ за контейнер-«лодочку»
Метеорологическая весна в Воронеже опережает график на 5 недель
В Воронежской области без вести пропала 13-летняя школьница
Эпидемия гриппа в Воронеже пошла на спад
Жителей Железнодорожного района Воронежа просят выбрать проект для благоустройства
В Воронеже водителя маршрутки, хамски поехавшего на пенсионерку, оштрафовали
Воронежец в кофемолке измельчил килограмм героина
В Воронеже за год планируют отремонтировать 68 дворов
Ректора воронежского опорного вуза подозревают в получении взятки
Предприятия региона должны принять 300 сотрудников воронежского «Электроприбора»
Воронежцев предупреждают об аферистах, предлагающих менять счетчики воды
Следователи выяснят причину смерти пожилых супругов на пожаре в Воронежской области
В Воронеже рецидивисты за ссору с продавщицей «выбивали» у мужчины 30 тысяч рублей