Задержали грабителя, снявшего деньги с похищенных у жительницы Воронежа банковских карт
На днях в Воронеже по горячим следам поймали грабителя, отобравшего сумку у 56-летней жительницы Железнодорожного района.
Инцидент произошел днем на улице Артамонова. У возвращавшейся домой женщины прохожий выхватил из рук сумку и убежал. В ридикюле кроме документов лежали мобильный телефон и банковские карты, с которых через некоторое время списали деньги. Потерпевшая оценила ущерб в 20 тысяч рублей.
По банковским операциям удалось отследить, кто и где снял деньги. Личность подозреваемого установили, его задержали по месту проживания. В отделе полиции 28-летний воронежец, ранее судимый, признался в ограблении. Часть похищенного нашли.
За грабеж воронежцу грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU