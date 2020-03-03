2020-03-03T12:50:52+03:00
Происшествия

В Воронеже вор попытался вынести из торгового зала дальномер

Но продавцы заметили это и нажали «тревожную копку»
Елена ФЕДЯШЕВА
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Сотрудники одного из сетевых торговых центров в Левобережном районе были вынуждены вызвать сотрудников централизованной охраны. «Тревожную кнопку» продавцы нажали посте того, как заметили, что один из «покупателей» попытался пройти мимо кассы с дальномером, стоимость которого составляла 3000 рублей.

Росгвардейцы в считанные минуты прибыли по указанному адресу и задержали 28-летнего ранее судимого за кражу жителя г. Лиски. Задержанного передали полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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