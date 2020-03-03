Под Воронежем в столкновении "Опеля" и "Киа" пострадали два человека

3 Март 2020 2020-03-03T12:32:24+03:00

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За 2 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 101 аварию, больше половины которых произошло в областном центре - 81. Семь человек получили ранения.

Около 21.40 в Острогожске столкнулись две иномарки. По предварительным данным, 28-летний водитель «Опель Астра» не выдержал безопасную дистанцию до движущего впереди автомобиля «КИА Рио» и "догнал" его. В аварии пострадали 31-летний водитель «КИА» и его 29-летняя пассажирка, их с травмами различной тяжести доставили в райбольницу.

Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU