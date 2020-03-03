2020-03-03T12:18:13+03:00
Общество

После пожара в студенческом общежитии Воронежа возбудили уголовное дело

Заключение о противопожарной безопасности помещений признали "липовым"
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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После пожара, произошедшего в одной из комнат студенческого общежития Воронежского государственного университета инженерных технологий 4 января 2020 года, прокуратура поверила соблюдение требований пожарной безопасности и обнаружила, что в 2019 году вуз предоставил в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому району г. Воронежа заключение, согласно которому объект соответствует противопожарным требованиям.

Фактически же, при возникновении пожара в помещении общежития, система пожарной сигнализации не продублировала сигнал на пульт пожарной охраны.

По требованию прокуратуры отдел полиции № 2 УМВД России г. Воронежа возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ об изготовлении заключения о независимой оценке пожарного риска с ложными сведениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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