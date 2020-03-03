В Воронеже в шестой раз пройдет фестиваль Робоарт

3 Март 2020 2020-03-03T12:13:33+03:00

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14-15 марта в Воронеже пройдет шестой Робоарт. В этом году на фестивале научно-технического творчества ожидается 20 видов соревнований роботов, 14 направлений выставок, 9 конкурсов проектов и 2 олимпиады. А также увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, шоу научных экспериментов и занимательные интерактивные площадки, настоящая битвп роботов на специальных мечах-контроллерах.

- Мы никак не ограничиваем участников: на фестивале нет предварительных этапов отбора, все дети выступают на равных условиях. Талантливым ребятам фестиваль Робоарт дает возможность познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и творческими идеями. Да-да, именно творческими – конструирование подразумевает процесс не только технически сложный, но и весьма креативный. Когда ребенок понимает, что его многодневный (а иногда и многолетний) труд оценили, похвалили и наградили – велика вероятность, что интерес перерастет во что-то большее, - считает директор Экспериментальной технической школы Алексей Федотов.

В первый день мероприятия Робоарта (выставка роботов, моделей и конструкций, олимпиада по 3D-моделированию) пройдут во Дворце творчества детей и молодежи (пл.Детей, 1). Во второй день Робоарт развернется в главном корпусе Воронежского госуниверситета (Университетская пл., 1). Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU