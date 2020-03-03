Воронежское ТСЖ почти год пыталось оспорить штраф ГЖИ за контейнер-«лодочку»

3 Март 2020 2020-03-03T10:59:41+03:00

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С марта 2019 года тянулись судебные разбирательства ТСЖ «Общий дом», улица Ростовская, 61, с государственной жилищной инспекцией Воронежской области. Выездная проверка контролирующего ведомства выявила нарушение в установке контейнера большой вместимости – «лодочка» стояла на земле без необходимого бетонного основания. За это нарушение ГЖИ выписала ТСЖ штраф в размере 40 тысяч рублей. Однако товарищество заявило, что участок под контейнером не является их собственностью, а, значит, ответственности за него оно не несет. Опираясь на это обстоятельство, ТСЖ попыталось оспорить решение о назначении штрафа в суде.

- Суды первой и апелляционной инстанций отказали товариществу в удовлетворении заявленных требований, - рассказали в ГЖИ Воронежской области.

Позже и Арбитражный суд отклонил жалобу товарищества, признав наказание обоснованным.

- Отсутствие сформированного под дом земельного участка, на котором он расположен, не освобождает организацию, осуществляющую деятельность по содержанию общедомового имущества от проведения мероприятий, предусмотренных Минимальным перечнем, в том числе от проведения работ по содержанию контейнерной площадки и прилегающей к ней территории, - пояснили в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU