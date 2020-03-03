2020-03-03T10:20:01+03:00
Общество

Метеорологическая весна в Воронеже опережает график на 5 недель

Она наступила 16 февраля
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Метеорологическая весна в Воронежской области наступила 16 февраля. И это, по данным метеослужбы Воронежского биосферного заповедника, на 5 недель раньше срока.

До этого момента самой ранней считалась весна 2002 года. Тогда она пришла 18 февраля.

Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура превышает нулевую отметку. По данным сотрудников заповедника, в этом году как никогда рано зацвела лещина. Первые комары полетели уже в феврале, а 27 числа над городом прогремела самая ранняя за историю наблюдений гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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