В Воронежской области без вести пропала 13-летняя школьница

3 Март 2020 2020-03-03T09:58:29+03:00

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Уже пятый день продолжаются поиски 13-летней Анастасии Обмета. Девушка пропала в Лискинском районе. В последний раз ее видели на вокзале в Давыдовке в 7.40 28 февраля. После этого след Анастасии и связь с ней потерялись.

Приметы пропавшей: рост 161 см, среднее телосложение, длинные русые волосы и голубые глаза.

Была одета в зелёную короткую куртку, полосатый шарф и джинсы, ботинки и шапку чёрного цвета. У девочки была поясная сумка-кошелёк.

Поисковики из отряда «Черноземье» просят жителей региона обратить внимание на подростков на улице и в общественных местах. Если вы заметите подходящую по описаниям девушку, звоните по телефонам: 8-960-131-97-08, 112 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU