Жителей Железнодорожного района Воронежа просят выбрать проект для благоустройства

3 Март 2020 2020-03-03T08:07:08+03:00

Он примет участие в конкурсе инициатив ТОС

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В Воронеже начинается конкурсный отбор проектов ТОС, которые будут бороться за участие в программе инициативного бюджетирования и выделение средств региональной казны. Победившие проекты получат финансирование на реализацию.

Управа Железнодорожного района просит жителей проголосовать за один из проектов, который направят на участие в конкурсе. На выбор предлагается:

1) текущий ремонт наружных сетей водоснабжения и канализации;

2) текущий ремонт сетей уличного освещения;

3) текущий ремонт дорог;

4) устройство объектов физической культуры;

5) устройство объектов по обеспечению пожарной безопасности;

6) обустройство общественных пространств;

7) ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, памятных знаков и объектов;

8) обустройство кладбищ;

9) устройство тротуаров.

Формы анкетных листов можно получить у председателей ТОС, либо в управе района по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект,157, каб. 112.

Заполненные анкеты и предложения по вопросам определения приоритетных проектов необходимо в срок до 05 марта 2020 предоставить в каб. 112 управы района. Телефон для справок: 223-08-75.

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ИСТОЧНИК KP.RU