Жителей Железнодорожного района Воронежа просят выбрать проект для благоустройства
В Воронеже начинается конкурсный отбор проектов ТОС, которые будут бороться за участие в программе инициативного бюджетирования и выделение средств региональной казны. Победившие проекты получат финансирование на реализацию.
Управа Железнодорожного района просит жителей проголосовать за один из проектов, который направят на участие в конкурсе. На выбор предлагается:
1) текущий ремонт наружных сетей водоснабжения и канализации;
2) текущий ремонт сетей уличного освещения;
3) текущий ремонт дорог;
4) устройство объектов физической культуры;
5) устройство объектов по обеспечению пожарной безопасности;
6) обустройство общественных пространств;
7) ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, памятных знаков и объектов;
8) обустройство кладбищ;
9) устройство тротуаров.
Формы анкетных листов можно получить у председателей ТОС, либо в управе района по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект,157, каб. 112.
Заполненные анкеты и предложения по вопросам определения приоритетных проектов необходимо в срок до 05 марта 2020 предоставить в каб. 112 управы района. Телефон для справок: 223-08-75.
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ИСТОЧНИК KP.RU