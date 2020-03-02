В Воронеже водителя маршрутки, хамски поехавшего на пенсионерку, оштрафовали

2 Март 2020 2020-03-02T20:13:06+03:00

Если вы стали свидетелем нарушений ПДД, можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД

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«КП-Воронеж» рассказывала, как водитель маршрутного автобуса №60Б на пересечении улиц Кольцовской и Плехановской хамски поехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Это нарушение Правил дорожного движения, а именно пункта 14.3.

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на видео в интернете. Выяснилось, что все произошло 27 февраля в 14.50 часов возле дома №40 по улице Плехановской. За рулем автобуса был 35-летний житель Коминтерновского района.

- Нарушитель и руководитель автотранспортного предприятия прибыли в подразделение Госавтоинспекции, где с ними проведена разъяснительная беседа. Водитель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф 1500 рублей. Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU