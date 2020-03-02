Воронежец в кофемолке измельчил килограмм героина

2 Март 2020 2020-03-02T20:05:59+03:00

Изменить размер текста: A A

35-летний житель Железнодорожного района работал наркокурьером: он делал так называемые «закладки» по всему городу. Теперь ему предстоит за это ответить по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина ждет суда под стражей.

Оперативники изъяли у воронежца сверток с героином, весом около 200 граммов. Запрещенное вещество мужчина должен был расфасовать и оборудовать в тайники. Во время обыска на съемной квартире по улице Ростовской у него также нашли еще около 700 граммов героина. Он хранил наркотики в пищевых контейнерах, а кофемолку использовал для измельчения. Также у преступника забрали электронные весы, банковские карты, упаковочные материалы и мобильные телефоны.

Воронежец забирал в лесу оптовые партии героина и фасовал их на более мелкие для бесконтактной продажи. Деньги он получал от клиентов прямо на банковскую карту. К слову, мужчину к этому времени уже был в федеральном розыске за то же преступление, совершенное в Курганской области.

ИСТОЧНИК KP.RU