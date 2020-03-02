2020-03-02T19:12:28+03:00
Общество

В Воронеже за год планируют отремонтировать 68 дворов

Работы оцениваются примерно в 225 млн рублей
Олег ИВАНОВ
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Победителю предстоит выполнить все работы к 18 сентября 2020 года.Победителю предстоит выполнить все работы к 18 сентября 2020 года.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
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На сайте госзакупок начали поиск подрядчика для комплексного обновления дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Максимальная цена контракта – около 225 млн рублей. Аукцион состоится 13 марта. Победителю предстоит выполнить все работы к18 сентября 2020 года.

Благоустройство дворовых территорий будет состоять из двух перечней работ: минимального и дополнительного. Минимальный включает в себя ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек и урн. Это обязательные работы. В дополнительный перечень входят установка или реконструкция детского игрового, спортивного комплексов, устройство автостоянки, монтаж ограждений и ряд других. Все это делается по решению жителей.

- Нацпроект подразумевает активное участие горожан – и на этапе подготовки пакета документов для включения в программу, и в ходе производства работ – по контролю качества. После ухода подрядчика с объекта люди уже сами могут высадить цветники, кустарники, своими силами обустроить газоны, – отметил мэр Вадим Кстенин.

Первые 125 дворов с привлечением федеральных средств отремонтировали в 2017 году, ещё 100 - в 2018-м, и 74 – в минувшем году. В 2020-м году к ним прибавят еще 68:

Железнодорожный район

1. ул. Калининградская, 108

2. ул. М. Одинцова, 25

3. ул. Б. Хмельницкого, 66

4. ул. Урывского, 3,

5. ул. Урывского, 9

6. ул. Артамонова, 28

7. Ленинский проспект, 205

Коминтерновский район

1. ул. Варейкиса, 74

2. ул. Варейкиса, 76

3. ул. Варейкиса, 78

4. ул. Новгородская, 125

5. ул. Хользунова, 7

6. пер. Политехнический, 37

7. ул. Торпедо, 27,

8. ул. Торпедо, 33

9. ул. Генерала Лизюкова, 99

10. ул. 9 Января, 282

11. ул. 9 Января, 294

12. пр-т Труда, 157

Левобережный район

1. ул. Волго-Донская, 10,

2. ул. Волго-Донская, 20

3. ул. Волго-Донская, 24а

4. Спортивная набережная, 11

5. ул. Героев Стратосферы, 15

6. ул. Писарева, 5а,

7. ул. Писарева, 7а

8. ул. Ростовская, д.34

9. ул. Героев Стратосферы, д.4,

10. ул. Меркулова, д.2

11. ул. Баррикадная, д.7

12. ул. Циолковского, 15

13. ул. Циолковского, 19

Ленинский район

1. ул. Краснознаменная, 98

2. ул. Краснознаменная, 100

3. ул. Краснознаменная, 129

4. ул. Кривошеина, 17

5. ул. Краснознаменная, 123

6. ул. 121 Стрелковой дивизии, 4

7. ул. Платонова, 13

8. ул. 3 Интернационала, 57

9. ул. Куцыгина, 29а

10. ул. Челюскинцев, 71а

11. ул. Платонова, 18

12. ул. Моисеева, 47

13. ул. Чапаева, 110

14. ул. Моисеева, 71

Советский район

1. ул. Героев Сибиряков, 50

2. ул. Героев Сибиряков, 52

3. ул. Героев Сибиряков, 81

4. ул. Героев Сибиряков, 83

5. ул. 9 Января, 191а,

6. ул. 9 Января, 191б

7. ул. Героев Сибиряков, 8

8. ул. Героев Сибиряков, 14

9. ул. Героев Сибиряков, 16

10. пр-т Патриотов, 18

11. ул. Домостроителей, 13,

12. бул. Пионеров, 27

Центральный район

1. ул. Кардашова, 7

2. ул. Театральная, 21

3. ул. Средне-Московская, 7

4. ул. Плехановская, 6

5. Революции пр-т, 45

6. ул. Березовая Роща, 56

7. ул. Березовая Роща, 62

8. ул. Ломоносова, 114/5

9. ул. Ломоносова, 117

10. ул. Алексеевского, 20

ИСТОЧНИК KP.RU

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