Предприятия региона должны принять 300 сотрудников воронежского «Электроприбора»

2 Март 2020 2020-03-02T17:36:32+03:00

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10 марта служба занятости проведет повторный выезд на воронежское предприятие «Электроприбор». Как заявили в пресс-службе облправительства: «ожидается, что на этом этапе разговоры о предметном трудоустройстве будут вестись с 300 рабочими». Ожидается, что эти сотрудники могут быть устроены на одно из 29 местных предприятий.

- Остальные сотрудники завода остаются на нем как минимум до конца года, уверяют собственники: для завершения гособоронзаказа, - также прокомментировали в облправительстве.

Напомним, слухи о скором закрытии и ликвидации завода «Электроприбор» ходят в Воронеже с осени прошлого года. Еще тогда его сотрудники сообщали о роспуске рабочих в вынужденные отпуска и сокращении рабочей недели до четырехдневки. Перемены произошли после смены руководства предприятия, которое затеяло «оптимизацию».

ИСТОЧНИК KP.RU