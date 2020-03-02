2020-03-02T17:40:25+03:00
Общество

Воронежцев предупреждают об аферистах, предлагающих менять счетчики воды

Мало того, что они задирают цены в три раза, так еще и их опломбировка незаконна
Юрий КОЗЛОВ
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Этот клиент заплатил за установку счетчика больше семи тысяч рублей.Этот клиент заплатил за установку счетчика больше семи тысяч рублей.Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".
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В РВК «Воронеж» предупреждают о том, что не стоит пользоваться услугами ООО «Водоканал Монтаж Строй». Сотрудники этой компании предлагают горожанам менять счетчики и потом пломбировать их. При этом просят за свои услуги от 2500 до 7500 рублей. Между тем на самом деле это все стоит всего 1970 рублей.

Но самое плохое – пломбировка, которую проводят эти деятели, незаконна. Ее может проводить только поставщик воды либо управляющая домом организация. Документы, выданные жителям этой фирмой, водоканал к учету принять не может. А значит, придется не просто лишиться суммы от 2500 до 7500 рублей, но и заплатить еще 1970 рублей.

Обзванивая людей, диспетчеры этой компании озвучивают «уникальные предложения»: от весенних скидок до инновационных счетчиков, которые нужно поверять лишь раз в 12 лет. Если потенциальный клиент начинает сомневаться в необходимости замены прибора, то его предупреждают, что в следующем месяце придется платить по нормативу - в 3 раза больше. Учитывая тот факт, что звонят «специалисты» в основном пенсионерам, в «РВК-Воронеж» не исключают, что у «Водоканал Монтаж Строй» есть телефонная база.

- В случае, если абонент всё-таки впустил в дом представителей этой фирмы, позволил заменить счетчики и в документах, оставленных им, есть печать ООО «Водоканал Монтаж Строй», рекомендуем обратиться в полицию по месту жительства. Подать заявление можно в свободной форме, приложить оригиналы документов, чеки. Надо еще убедиться в том, что в полиции заявление приняли. За дополнительной консультацией или помощью в составлении заявления можно обращаться к нам, - рассказал начальник отдела экономической безопасности «РВК-Воронеж» Виктор Колесов.

Специалисты дирекции по безопасности и режиму «РВК-Воронеж» готовы принять и проконсультировать пострадавших от действий «Водоканал Монтаж Строй» 3, 4 и 5 марта, с 16.30 до 17.30 по адресу: ул. Пешестрелецкая, 90. Узнать, как к ним пройти, можно у сотрудников службы охраны.

О фирме «Водоканал Монтаж Строй» известно только то, что эта организация зарегистрирована в городе Чегем Кабардино-Балкарии. По единственному доступному телефону этой организации мне сказали: «Ваш звонок очень важен для нас», и так никто и не ответил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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