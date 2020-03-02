Следователи выяснят причину смерти пожилых супругов на пожаре в Воронежской области
Следователи проверят причину смерти двух пожилых супругов. Напомним, 29 февраля после тушения пожара в жилом доме на улице Шереметовка в Бутурлиновке обнаружили тела 87-летнего мужчины и 83-летней женщины. По предварительным данным причиной возгорания стала неисправность электрической проводки в доме.
- Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, назначены экспертизы: судебно-медицинские с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара, опрашиваются очевидцы, - рассказал руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Егор Бердянский.
ИСТОЧНИК KP.RU