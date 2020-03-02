В Воронеже рецидивисты за ссору с продавщицей «выбивали» у мужчины 30 тысяч рублей

2 Март 2020 2020-03-02T16:31:58+03:00

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На днях в магазине поселка Елань-Коленовский Новохоперского района случилась сценка в стиле 90-х. 37-летний мужчина поругался с продавщицей, а та пригрозила ему визитом «серьезных людей», которые с ним «разберутся».

И, действительно, через несколько дней обидчика работницы прилавка нашли те самые «крутые» - оба в годах, но явно привыкшие жить по понятиям, а не по закону. Они потребовали, так сказать, в качестве моральной компенсации 30 тысяч рублей. Мужчина спорить с ними не стал, но 28 февраля пошел в полицию и пригласил стражей порядка на встречу, где должен был передать деньги. Те до поры, до времени сидели в засаде. А потом задержали рэкетиров с поличным.

Оказалось, что оба уже давно не в ладах с законом. Одного, 57-летнего судили за кражи и продажу наркотиков, другого, 60-летнего, только за воровство. Вскоре у них, скорее всего, прибавится еще одна судимость. Тем более, что свою вину «джентльмены удачи» признали. Один из них является родственником обиженной продавщицы.

- По факту вымогательства возбудили уголовное дело. Суда рэкетиры будут дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU