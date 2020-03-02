2020-03-02T16:23:42+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет вечер романсов

Евгения Смольянинова приедет на гастроли в середине марта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗафиша ВКЗ
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Евгения Смольянинова споет воронежцам лучшие романсы. «Драгоценный ларец» – так называется программа, с которой она выступит. Певица подчеркивает, что это повествование о жизни русского человеке, о его радостях и страданиях на историческом пути последних столетий. Артистка исполнит песни и романсы на стихи русских поэтов ХХ века и поэтов русской эмиграции, в том числе малоизвестных: Валентина Горянского, Ильи Бриттана, Натальи Ануфриевой.

Кроме этого в концерте прозвучат полюбившееся всем «В лунном сиянии», «Не обмани», «Белой акации гроздья душистые» , «Побудь со мной», «Бай-бай-бай», «Я ехала домой», «Динь-динь-динь» и другие, а также знаменитые песенки Александра Вертинского и редко исполняемые крестьянские народные песни — «Очаровательные глазки», «Жаворонок», «Побудь со мной», «На сопках Манчжурии», «Жди меня», «Вечерняя», «Русь небесная», «Слово «мама» дорогое», «Заря».

Концерт пройдет в ВКЗ 18 марта в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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