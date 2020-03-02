Воронежским инноваторам помогут превратить идеи в реальный бизнес

2 Март 2020 2020-03-02T16:17:44+03:00

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28 февраля в центре «Мой бизнес» прошел круглый стол, посвященный мерам поддержки инновационного предпринимательства. Представители малого и среднего бизнеса обсудили действующие в регионе и за его пределами программы и гранты, задали вопросы федеральным спикерам о внедрении инноваций и налоговых льготах, и, конечно, поспорили о существующих трендах.

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ИСТОЧНИК KP.RU