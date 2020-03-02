Воронежцы могут задать юристу вопросы по «коммуналке»

2 Март 2020 2020-03-02T16:16:23+03:00

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Читатели «Комсомолки» и слушатели радио «КП»-Воронеж имеют уникальную возможность задать вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, эксперту – юристу Андрею Смирнову.

Как заставить работать свою УК? Как получить перерасчет по «коммуналке»? С кого спросить за капремонт? Если у вас есть проблема и нужен грамотный совет, пишите в редакцию «КП» по e-mail: kp.vrn@phkp.ru, через нашу группу в соцсети «Вконтакте», или звоните по телефону 27-27-928, 27-27-927. Мы передадим ваши вопросы Андрею Викторовичу. Ответы вы сможете услышать в радиоэфире и прочитать на сайте KP.RU.

ИСТОЧНИК KP.RU