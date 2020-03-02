Воронежцев с 8 марта поздравят звезды 80-90-х
8 марта воронежцев ждет в цирке настоящий фейерверк хитов и любимых песен в исполнении звёзд, чьи имена давно стали легендарными. В 3-х часовом шоу зрителей ждет супер звук и больше 20 артистов - Ирина Салтыкова, Виктор Салтыков, группы «Белый орел» и «Божья коровка», Александр Айвазов, Александр Добрыни, Сергей Дубровин (экс-«Фристайл») и другие. В программе "Дискотека Союз" прозвучат песни «Кони в яблоках», «Эти глазки», «Как упоительны в России вечера», «Гранитный камушек», «Бабочка луна» и много других хитов.
Концерт пройдет 8 марта в цирке, начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU