Воронежцев с 8 марта поздравят звезды 80-90-х

2 Март 2020 2020-03-02T15:49:46+03:00

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8 марта воронежцев ждет в цирке настоящий фейерверк хитов и любимых песен в исполнении звёзд, чьи имена давно стали легендарными. В 3-х часовом шоу зрителей ждет супер звук и больше 20 артистов - Ирина Салтыкова, Виктор Салтыков, группы «Белый орел» и «Божья коровка», Александр Айвазов, Александр Добрыни, Сергей Дубровин (экс-«Фристайл») и другие. В программе "Дискотека Союз" прозвучат песни «Кони в яблоках», «Эти глазки», «Как упоительны в России вечера», «Гранитный камушек», «Бабочка луна» и много других хитов.

Концерт пройдет 8 марта в цирке, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU