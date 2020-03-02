Воронежцам могут прийти штрафы за платную парковку практически на 62 миллиона рублей

2 Март 2020 2020-03-02T15:48:20+03:00

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С 20 января по 25 февраля зафиксировано 41,2 тысячи фактов размещения автомобилей в центре Воронежа без оплаты. Напомним, 1 октября 2018 года в Воронеже запустили систему платных парковок. От автомобилистов потребовали 40 рублей в час. За неоплату парковки пообещали штраф - 1500 рублей.

Теперь же известно, что с 19 марта воронежцам начнут приходить штрафы за неоплату парковки. То есть нарушители, оставлявшие своим автомобили на платной парковке без оплаты, теперь не смогут остаться анонимными.

Таким образом, получается, что горожанам могут прийти штрафы практически на 62 миллиона рублей! Представьте, если вы в течение хотя бы недели нарушали правило парковки, оставляя машину у своего рабочего офиса, то придется заплатить 7500 рублей.

Впрочем, вы уже сейчас можете попытаться спланировать свои растраты по этой «статье». Вспоминайте, оставляли ли вы машину в центре без оплаты с 20 января?

ИСТОЧНИК KP.RU