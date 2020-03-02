На базе воронежского авиатехникума появится IT-cub

2 Март 2020 2020-03-02T15:44:09+03:00

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1 октября на базе воронежского авиационного техникума им. Чкалова (Ленинградская, 33) откроется центр цифрового образования IT-cub.

Об этом рассказал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов сегодня, 2 марта, на планерке у губернатора.

- Мы планируем, что более 400 детей в год там смогут получать образование в сфере IT. В основном, это все, что связано с программированием. IT-cub будет учреждением дополнительного образования на базе авиатехника имени Чкалова. В первой половине дня там будут учиться студенты, а во второй – приходить школьники, чтобы изучать, в том числе, языки программирования, - отметил Олег Мосолов.

ИСТОЧНИК KP.RU