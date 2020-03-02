В Воронежской области к концу года более 90% школьников будут обучаться в первую смену

2 Март 2020 2020-03-02T15:26:51+03:00

Олег Мосолов рассказал, за счет чего школы перейдут на обучение в первую смену. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Образовательное учреждение должно стать для них едва ли не домом родным

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Об этом рассказал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов сегодня, 2 марта, на планерке у губернатора.

По его словам, на сферу образования в рамках соответствующего нацпроекта в регионе в этом году потратят более одного миллиарда рублей. Из этой суммы 903 млн – средства федерального бюджета и 158 млн – регионального. Так, 1 сентября в селе Ямное Рамонского района откроется школа на 1,1 тысячу мест. В настоящее время готовность объекта составляет 66%, работы ведутся в соответствие с графиком и будут завершены в срок.

Другая важная уже для всех для родителей новость заключается в том, что к концу текущего года более 90% школьников будут обучаться в первую смену.

- Переход на первую смену – это длительный процесс. Система образования хорошо адаптирована к работе в тех школах, где вторая смена существует. Особенно это касается крупных городов. Где-то от родителей существует запрос о том, чтобы их ребенок мог в первую смену посещать кружки, а во вторую – учиться. Но мы плавно движемся к первой смене за счет большого ввода новых объектов образования, - отметил Олег Мосолов.

По его словам, с введением первой смены реализуется модель «школы полного дня»:

- Когда ребенок в первой половине дня проходит учебные предметы, а во второй – посещает объединения дополнительного образования. Именно в этом смысл модели. Школа должна стать для ребенка привлекательной не только с точки зрения получений знаний, но и с точки зрения социализации, общения, развития талантов.

По словам Олега Мосолова, в Воронеже по такой модели работают новые школы.

ИСТОЧНИК KP.RU