2020-03-02T15:18:35+03:00
Общество

В Воронежской области нашли останки советского бойца

Пока его личность установить не удалось из-за отсутствия медальона
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Патриот» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Патриот» в соцсети.
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В поле возле участка леса Бордино участник поискового отряда «Патриот» нашел останки бойца Рабоче-крестьянской Красной армии. Об этом сообщили в группе отряда в соцсети в воскресенье, 1 марта.

Рядом с солдатом обнаружили стеклянную фляжку, каску, части портупеи и кружку. К сожалению, личность бойца пока установить не удалось, так как у него не было медальона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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