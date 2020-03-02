В Воронежской области нашли останки советского бойца
Пока его личность установить не удалось из-за отсутствия медальона
Фото: из группы поискового отряда «Патриот» в соцсети.
Изменить размер текста:
В поле возле участка леса Бордино участник поискового отряда «Патриот» нашел останки бойца Рабоче-крестьянской Красной армии. Об этом сообщили в группе отряда в соцсети в воскресенье, 1 марта.
Рядом с солдатом обнаружили стеклянную фляжку, каску, части портупеи и кружку. К сожалению, личность бойца пока установить не удалось, так как у него не было медальона.
ИСТОЧНИК KP.RU