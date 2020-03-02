В Воронежской области нашли останки советского бойца

2 Март 2020 2020-03-02T15:18:35+03:00

Пока его личность установить не удалось из-за отсутствия медальона

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В поле возле участка леса Бордино участник поискового отряда «Патриот» нашел останки бойца Рабоче-крестьянской Красной армии. Об этом сообщили в группе отряда в соцсети в воскресенье, 1 марта.

Рядом с солдатом обнаружили стеклянную фляжку, каску, части портупеи и кружку. К сожалению, личность бойца пока установить не удалось, так как у него не было медальона.

ИСТОЧНИК KP.RU