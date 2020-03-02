2020-03-02T14:43:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области росгвардейцы вернули женщине похищенный на кладбище телефон

Жительница Борисоглебска оставила сумку с мобильником в незакрытой машине
Юлия ДИДЕНКО
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В Борисоглебске на парковке кладбища у женщины украли дорогой телефон. Местная жительница обратилась к росгвардейцам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 2 марта.

Инцидент произошел накануне, 1 марта, вечером. Женщина оставила сумку с телефоном Honor 20 pro, который стоил 36 тысяч рублей, на парковке в незакрытой машине. И ненадолго ушла. А когда вернулась, обнаружила пропажу.

Росгвардейцы уточнили приметы предполагаемого преступника у очевидцев и вышли на воровку. Ей оказалась безработная ранее дважды судимая за кражу 47-летняя местная жительница. Женщину задержали. В ее вещах нашли и пропавший телефон.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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