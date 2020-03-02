В Воронеже поймали грабителя, избившего местного жителя

2 Март 2020 2020-03-02T14:32:16+03:00

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В Воронеже быстро задержали напавшего на местного жителя грабителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 2 марта.

Так, во время патрулирования Северного района сотрудники полиции заметили 41-летнего мужчину. Он просил о помощи. Оказалось, что его несколько раз ударил по лицу неизвестный, забрал у него кошелек и наручные часы. Горожанин пытался преследовать преступника, но догнать его не смог.

Воронежец показал направление, в котором убежал грабитель. И через некоторое время похожего мужчину. Им оказался ранее судимый за грабеж 29-летний местный житель. В отделе полиции он признал вину и рассказал, что подошел к незнакомцу и попросил одолжить ему денег. Мужчина открыл кошелек, однако, наличных там не было. Тогда он ударил его по лицу, выхватил кошелек с банковской картой, снял с руки часы и попытался уйти

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU