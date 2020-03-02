В Воронежской области будут судить мать, отравившую своего двухмесячного сына кислотой

2 Март 2020 2020-03-02T13:54:54+03:00

Женщина не хотела ухаживать за ребенком и дала ему выпить уксус

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В Каширском районе завершено расследование уголовного дела на 30-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в отравлении своего трехмесячного сына кислотой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в понедельник, 2 марта.

Так, местная жительница ненавидела малыша из-за сложностей в уходе за ним. Тогда она дала своему еще двухмесячному сыну уксусную кислоту. Это вызвало химический ожог пищевода

В августе 2017 года женщину признали виновной в преступлении. Но тогда вред оценили как легкий. Ей назначили штраф 15 тысяч рублей. Однако дедушка малыша был не согласен с решением и через несколько месяцев принес в прокуратуру медицинские документы о продолжающемся лечении последствий химического ожога пищевода и состоянии ребенка.

- С учетом этого прокуратура области инициировала проверку по факту наличия новых обстоятельств, дающих основания для предъявления обвинения в совершении более тяжкого преступления, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам проведенного расследования прокурор Каширского района утвердил обвинительное заключение по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU