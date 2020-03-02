В Воронежской области будут судить мать, отравившую своего двухмесячного сына кислотой
В Каширском районе завершено расследование уголовного дела на 30-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в отравлении своего трехмесячного сына кислотой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в понедельник, 2 марта.
Так, местная жительница ненавидела малыша из-за сложностей в уходе за ним. Тогда она дала своему еще двухмесячному сыну уксусную кислоту. Это вызвало химический ожог пищевода
В августе 2017 года женщину признали виновной в преступлении. Но тогда вред оценили как легкий. Ей назначили штраф 15 тысяч рублей. Однако дедушка малыша был не согласен с решением и через несколько месяцев принес в прокуратуру медицинские документы о продолжающемся лечении последствий химического ожога пищевода и состоянии ребенка.
- С учетом этого прокуратура области инициировала проверку по факту наличия новых обстоятельств, дающих основания для предъявления обвинения в совершении более тяжкого преступления, - прокомментировали в ведомстве.
По результатам проведенного расследования прокурор Каширского района утвердил обвинительное заключение по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести). Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU