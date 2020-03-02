За год вековой юбилей отметили 316 жительниц Воронежской области

2 Март 2020 2020-03-02T13:39:14+03:00

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В Воронежской области проживает 1,26 млн женщин ( Это 54.1% от общей численности населения региона). В преддверии 8 марта в пресс-службе Воронежстата сообщили, что на тысячу мужчин приходится 1178 женщин.

При этом, по предварительным данным, в 2019 году в области появилось на свет 19 643 малыша, при этом на 100 родившихся девочек приходилось 109 мальчиков. Средний возраст матери при рождении ребенка – 28,6 лет.

Из общего числа 48% - это женщины трудоспособного возраста. 38% - старше. А еще 14% - моложе 16 лет. Таким образом, средний возраст средний возраст представительниц прекрасного пола в нашем регионе составляет 44,8 года.

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин составляет 78,4 года против 67,7 у мужчин, то есть в среднем женщины живут почти на 11 лет дольше, - сообщают исследователи. - До «глубокой» старости женщины также доживают гораздо чаще. Вековой юбилей отметили 316 жительниц области.

ИСТОЧНИК KP.RU