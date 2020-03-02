2020-03-02T13:20:58+03:00
Общество

В Воронеже книжный магазин заставили убрать рекламу «лучших книг»

Антимонопольщики посчитали, что эта фраза нарушает закон «О рекламе»
Олег ИВАНОВ
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- 28 февраля рассмотрено дело в отношении ООО «Книгафе» по признакам нарушения требований закона «О рекламе», - сообщили в пресс-службе УФАС по Воронежской области.

Речь идет о книжном клубе «Петровский», который расположен на первом этаже торгового центра «Петровский пассаж» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а).

Антимонопольщики обратили внимание, что предприниматели разместили информацию о том, что у них в магазине можно купить интеллектуальную литературу, эксклюзивные книги, подарочные издания и в том числе «лучшие книги». В частности это было написано на рекламном баннере на стене внутри здания «Петровский пассаж» у банкоматов.

- В рассматриваемой рекламе для характеристики объектов рекламирования использовано словосочетание «Лучшие книги» без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и которое имеет объективное подтверждение, что является нарушением пункта 1 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе», - объяснили в УФАС.

В итоге реклама признана ненадлежащей - было выдано предписание об ее устранении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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