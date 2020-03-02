2020-03-02T12:23:14+03:00
Происшествия

Под Воронежем в массовом ДТП из-за пьяного водителя пострадала женщина

Авария случилась в Рамонском районе
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Рамонском районе случилось ДТП с тремя иномарками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась на 6 километре автодороги М4 «Дон» в 9.20 утра в понедельник, 2 марта. Так, 35-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал со стороны Рамони и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с «Рено Клио», за рулем которой была 30-летняя женщина. От удара «Рено» отбросило на движущийся в том же направлении «Фольксваген Поло. Им управлял 50-летний воронежец.

В результате ДТП пострадала женщина, которая была за рулем «Рено». Ее с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

По внешним признакам водитель «Форд Фокуса» находился в явном состоянии опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Также за последний год мужчина более 20 раз привлекался к административной ответственности по статье 12.9 КоАП РФ за превышение скорости движения. К тому же у него масса неоплаченных штрафов.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%
В Воронежской области росгвардейцы вернули женщине похищенный на кладбище телефон
С 19 марта воронежцам начнут приходить штрафы за неоплату парковки
В Воронеже поймали грабителя, избившего местного жителя
В Воронежской области будут судить мать, отравившую своего двухмесячного сына кислотой
За год вековой юбилей отметили 316 жительниц Воронежской области
В Воронеже книжный магазин заставили убрать рекламу «лучших книг»
Под Воронежем в массовом ДТП из-за пьяного водителя пострадала женщина
В Воронежской области пропал нуждающийся в медицинской помощи 14-летний мальчик
Из-за теплой весны в Воронежской области ожидается рост числа пострадавших от клещей
Жительница Воронежа потеряла на бирже 25 тысяч рублей
В Воронежской области опубликовали график «мойки» родильных домов