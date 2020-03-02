Под Воронежем в массовом ДТП из-за пьяного водителя пострадала женщина

2 Март 2020 2020-03-02T12:23:14+03:00

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В Рамонском районе случилось ДТП с тремя иномарками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась на 6 километре автодороги М4 «Дон» в 9.20 утра в понедельник, 2 марта. Так, 35-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал со стороны Рамони и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с «Рено Клио», за рулем которой была 30-летняя женщина. От удара «Рено» отбросило на движущийся в том же направлении «Фольксваген Поло. Им управлял 50-летний воронежец.

В результате ДТП пострадала женщина, которая была за рулем «Рено». Ее с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

По внешним признакам водитель «Форд Фокуса» находился в явном состоянии опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Также за последний год мужчина более 20 раз привлекался к административной ответственности по статье 12.9 КоАП РФ за превышение скорости движения. К тому же у него масса неоплаченных штрафов.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU