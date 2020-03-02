В Воронежской области пропал нуждающийся в медицинской помощи 14-летний мальчик
В Воронежской области начали поиски 14-летнего Владимира Почтаренко. Ребенок ушел из дома на улице Полевой в селе Мачетка Бобровского района в воскресенье, 1 марта. Назад мальчик так и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».
Рост ребенка 145-150 см. У него короткие светло-русые волосы. В день исчезновения мальчик был в осенней серой куртке, оранжевой шапке, коричневых штанах и синих кроссовках.
Сообщается также, что мальчик нуждается в медицинской помощи и не может назвать свое имя и адрес.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Владимира Почтаренко, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU