2020-03-02T12:04:50+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропал нуждающийся в медицинской помощи 14-летний мальчик

Владимир Почтаренко ушел из дома в селе Мачетка Бобровского района 1 марта и не вернулся
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронежской области начали поиски 14-летнего Владимира Почтаренко. Ребенок ушел из дома на улице Полевой в селе Мачетка Бобровского района в воскресенье, 1 марта. Назад мальчик так и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Рост ребенка 145-150 см. У него короткие светло-русые волосы. В день исчезновения мальчик был в осенней серой куртке, оранжевой шапке, коричневых штанах и синих кроссовках.

Сообщается также, что мальчик нуждается в медицинской помощи и не может назвать свое имя и адрес.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Владимира Почтаренко, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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