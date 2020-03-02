Жительница Воронежа потеряла на бирже 25 тысяч рублей

2 Март 2020 2020-03-02T11:31:06+03:00

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В Воронеже женщина лишилась 25 тысяч рублей во время участия в электронных торгах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 2 марта.

Так, в полицию обратилась жительница Центрального района города. Она рассказала, что в интернете наткнулась на заманчивое предложение об увеличении пассивного дохода. Женщина связалась с якобы организатором проекта и стала участницей биржи. По указанным реквизитам горожанка перевела деньги. По словам мошенника, средства нужны были для раскручивания ставок и увеличения дохода. Но после перечисления средств «организатор» перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают воронежцам, что сомнительные обещания быстрого увеличения дохода – одна из традиционных уловок мошенников

ИСТОЧНИК KP.RU